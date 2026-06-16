Sedam primljenih komada, pa makar i od „pancera“, svuda bi se doživeli kao katastrofa. I ovde, dabome. Ali ne i na Karibima, tamo je na snazi plavi talas zadovoljstva.

Kurasao je dao prvi gol na debitantskom učešću na Mundijalu o kojem ovde imate sve i to je za ostrvo od 156.000 stanovnika - nemački klubovi, primera radi, imaju osam miliona članova! - dovoljan razlog za slavlje.

Hitac Livana Komenensije u 21. minutu, za senzacionalnih 1:1 (na kraju 1:7), završiće u muzeju fudbala u najmanjoj zemlji koja se ikad plasirala na SP.

A kako je bilo u državici nadomak Venecuele, koja je doduše i dalje deo Kraljevine Holandije, slikom i rečima je prenosila Kamil Tomas, misica Kurasaoa 2025.

„U slučaju da se svi pitaju kako se osećamo, ovde - ostajemo pozitivni“, istakla je najlepša žena tog parčeta karipskog raja na Instagramu u toku utakmice koja je gledana širom ostrva.

A kad se meč u Hjustonu okončao, na kojem je bivši selektor Srbije plakao, dodala je:

„Ponosni ljudi! Igrači su pokazali veličinu i došli da pozdrave navijače“.

Naposletku je napisala:

„Kao mis Univerzuma Kurasaoa, ne mogu da budem ponosnija što sam svedok ovog istorijskog trenutka za naše ostrvo! Kurasao je stupio na scenu Svetskog prvenstva i suočio se s jednom od najvećih fudbalskih nacija na svetu. I postigli smo naš prvi gol. Rezultat nije bio onakav kakav smo se nadali, ali cela nacija je ponosna. Važnije od rezultata je bilo dokazati da Kurasao pripada svetskoj sceni. Možda smo izgubili utakmicu, ali smo osvojili mesto u istoriji“.

Mali veliki narod ti Kurasaovci i njihov „plavi talas“, kako tepaju fudbalskoj reprezentaciji.