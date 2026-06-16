Dobiti dete i dati gol na Mundijalu, pa ima li veće sreće za fudbalera? Upravo to se dogodilo Jasinu Ajariju, jednom od strelaca protiv Tunisa.

Selekcija Tri krune je zabeležila najubedljiviju pobedu na SP posle 88 godina, u Francuskoj 1938. su deklasirali Kubu 8:0, a Ajari nije hteo da slavi prvi gol iz poštovanja prema zemlji svog oca, drugi već jeste, a imao je i kome da podari prvenac na Mundijalu.

Jasinova supruga Sandra Kuluševska - da, sestra povređenog švedskog asa Dejana Kuluševskog - 29. maja je rodila ćerku Angelinu Nalani.

- Biće teško. Odsustvovaću skoro mesec dana, manje-više. Ali kad se vratim, biću samo s njom - rekao je 22-godišnji vezista pred put u SAD.

Bebi-bum se tek očekuje u taboru Švedske. Jesper Karlstrem je ostavio kod kuće trudnu devojku Džozefin Radestad i broji sate do najlepše vesti. Gabrijel Gumundson je u istoj situaciji. Partnerka Matilda Olson, takođe fudbalerka, samo što nije donela na svet takođe devojčicu. I njemu, kao i Ajariju i Karlstremu, to je prvo dete.

- Sreća je što postoje mobilni telefoni - najavio je Gudmundson praćenje porođaja putem video-poziva s Mundijala o kojem na jednom mestu imate sve informacije.

Ken Sema je pred odlazak na SP dobio dete. Za razliku od Ajarija, njegova supruga Sara je donela na svet njihovo treće dete.