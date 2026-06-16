Za Hrvate je Luka Modrić "svetinja", a pred ovaj meč stigle su i otrovne strelice.

Bivši napadač Engleske Gabi Agbonlahor isprozivao je vezistu "vaternih".

-Gledao sam ga na poslednjem turniru i u tim godinama jednostavno ne može da se kreće po terenu kao nekada. Odlično je što još uvek igra, ali engleski vezni red ne bi trebalo da ga se plaši. Rajs, Belingem, Anderson... Sa svojom mladošću, Modrić ne bi trebalo da ima nikakvu minutažu - rekao je on.

Nastavio je u istom ritmu.

-Bez ikakve uvrede prema Luki Modriću, on je fantastičan igrač. U svojim najboljim danima bio je jedan od onih momaka koje biste pokušali da pritisnete, a on bi igrao loptu, pravio dupli pas, dodavao spoljnom stranom kopačke, postizao golove... bio je fantastičan. Ali budimo realni, ne bi trebalo da brinete o Modriću.

Za kraj je imao jasnu poruku.

-Čovek ima 40 godina! A Hrvatska nema igrače koji bi brzo napadali prostor. Da je Modrić igrao sa Rašfordom i Gordonom koji trče, onda bih rekao, u redu, on još uvek ima to dodavanje u nogama. Ali Hrvatska nema takve igrače. Ne bi trebalo da brinemo o Hrvatskoj, zaista ne bismo - zaključio je.

Možda sve ovo bude dodatni motiv za "vaterene" i samog Modrića...