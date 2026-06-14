Fudbalska reprezentacija Kurasaoa neće po dobrom pamtiti debitanstski nastup na Svetskom prvenstvu, pošto je u prvom kolu grupe E ubedljivo poražena od Nemačke rezultatom 7:1.

Ipak, pored ubedljivog ishoda, ovaj duel ostaće upamćen i po nekoliko istorijskih detalja koji prevazilaze sam teren.

U centru pažnje se našao selektor Kurasaoa Dik Advokat, koji je u 78. godini života postao najstariji selektor u istoriji Mundijala. Nekadašnji selektor Srbije nije mogao da sakrije emocije pred početak meča u kojem je predvodio ovu malu ostrvsku selekciju sa oko 150.000 stanovnika.

Uprkos bogatoj karijeri u kojoj je vodio reprezentacije Holandije, Belgije, Rusije, Južne Koreje, Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata, Advokat je istakao da mu je plasman sa Kurasaoom na Svetsko prvenstvo jedan od najposebnijih trenutaka u karijeri.

Meč je obeležio i istorijski generacijski kontrast na klupama. Sa jedne strane bio je 78-godišnji Advokat, dok je sa druge stajao Julijan Nagelsman, 38-godišnji strateg Nemačke i najmlađi selektor na turniru.

Razlika od gotovo četiri decenije između dvojice trenera - preciznije 39 godina i 299 dana – ušla je u statističke knjige kao najveći starosni jaz između selektora na jednom meču Svetskog prvenstva, čime je ovaj duel dodatno ušao u istoriju globalnog fudbala.