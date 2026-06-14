Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, oglasio se na društvenim mrežama dan posle završetka finalne serije grčkog prvenstva, u kojoj je titulu osvojio Olimpijakos.

Crveno-beli iz Pireja su u majstorici slavili rezultatom 89:85 i tako odbranili titulu prvaka Grčke.

Janakopulos je istakao da smatra da je veliki deo košarkaške javnosti mišljenja da je Panatinaikos zaslužio šampionski trofej, uprkos porazu u finalu. On je posebno naglasio probleme sa povredama i teškim okolnostima u timu.

- Polovina ekipe je povređena. Oni koji su ostali igraju sa slomljenim duhom zbog svega što prolaze, i umesto da budu šampioni i već na odmoru, morali su da igraju u nejednakim uslovima - istakao je Janakopulos i dodao da je, prema njegovom mišljenju, slika finalne serije pokazala sve probleme takmičenja.

- Na kraju smo uspeli da se i slepima otvore oči. Ja, kao i, po mom mišljenju, najveći deo košarkaške javnosti, verujem da ste vi zaslužili da budete šampioni. Bravo - zaključio je Janakopulos.