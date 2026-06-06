Kao i svake godine, vladaju velike tenzije u finalu grčkog prvenstva između Panatinaikosa i Olimpijakosa. "Zeleni" su u drugoj utakmici slavili pred svojim navijačima rezultatom 68:56 i tako izjednačili na 1:1.

Utakmicu u OAKA areni je obeležilo kontroverzni vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, koji je po ko zna koji put pravio haos. Zbog toga su crveno-beli iz Pireja objavili da su poslali žalbu sportskom sudiji njihove Disciplinske komisije. Olimpijakos zahteva oštre kazne za dešavanja u drugoj utakmici.

- Današnjom žalbom sportskom sudiјi ESAKE-a, Olimpiјakos zahteva izricanje dvogodišnje zabrane ulaska na stadione i novčane kazne od 100.000 evra za Dimitrisa Јanakopulosa, takođe navodeći otežavaјuće okolnosti recidiva predviđene Disciplinskim kodeksom.

Dalje, iz istog razloga, on traži izricanje novčane kazne od 100.000 evra za Panatinaikos - stoji u objavi Olimpijakosa.