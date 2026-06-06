Fudbalski klub Crvena zvezda odlučio je da aktivira opciju koju je imao i otkupi ugovor Strahinje Erakovića od Zenita za 3.500.000 evra, piše tamošnji "Sport Ekspres".

Kako piše isti izvor Rusima će pripasti čak 50 odsto od naredne prodaje srpskog štopera koji je u leto 2023. godine otišao u Sankt Petersbrug za 8.000.000 evra.

Zvezda je platila i 1.000.000 evra za pozajmicu srpskog reprezentativca zimus kada je po drugi put zadužio crveno-beli dres.

Eraković je tokom polusezone odigrao 19 utakmica i postigao gol uz jednu asistenciju.