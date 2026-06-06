Mlada ruska teniserka je u finalu savladala Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2:0, po setovima 6:3, 6:2.

Hvalinska je najveće iznenađenje ovogodišnjeg Rolan Garosa pošto je iz kvalifikacija stigla do finala, ali je pala na poslednjem koraku i tako nije uspela da ponovi uspeh Eme Radukanu koja je na US openu osvojila titulu nakon što je upala u glavni žreb kroz kvalifikacije.

Sa druge strane, Andrejeva je došla do prve grend slem titule. To joj je šesta titula u karijeri u osam finala.

Andrejeva je u prvom setu napravila čak četiri brejka, što joj je bilo dovoljna da povede iako je dva puta gubila servis.

U drugom setu Ruskinja je povela 5:0, Hvalinska je zatim uspela da osvoji dva vezana gema i malo produži finale, ali je Andrejeva na kraju rešila meč i stigla do najvećeg uspeha u dosadašnjoj karijeri.

Na putu do trofeja je redom pobeđivala Fionu Fero, Marinu Basols, Marije Buzkovu, Žil Tajhman, Soranu Kirstenu i Martu Kostjuk, pre nego što je u finalu ubedljivo savladala Hvalinsku.

Mira je tako osvojila treću titulu na šljaci i najveću u karijeri.