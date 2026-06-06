Za titulu u Parizu će se boriti Aleksandar Zverev i Flavio Koboli. Nemac je u polufinalu bio bolji od Jakuba Menšika, dok je Italijan prošao dalje tako što mu je sunarodnik Mateo Arnaldi predao meč zbog povrede.

Zverev je tri puta do sada igrao u grend slem finalima i sva tri puta je bivao poražen - na US openu 2020. od Dominika Tima, na Rolan Garosu 2024. od Karlosa Alkaraza i na Australijan openu 2025. godine od Janika Sinera.

Sada će treći teniser sveta imati istorijsku priliku da konačno dođe do prve grend slem titule. Biće izraziti favorit u finalu, ali će morati da prekine jedan veoma loš niz. Naime, Saša Zverev je izgubio poslednjih šest mečeva od italijanskih predstavnika. Janik Siner (četiri puta), sam Koboli i Lučano Darderi su ga pobeđivali u poslednje vreme, ali će imati šansu da prekine ovaj crni niz u najvažnijem meču u karijeri.

Finale je na programu u nedelju od 15 časova na stadionu "Filip Šatrije".