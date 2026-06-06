Fudbalski klub Crvena zvezda nalazi se pred jako dobrom zaradom. Balša Popović odlazi sa "Marakane" u Olimpijakos, pišu grčki mediji.

Crveno-belima će na ime obeštećenja pripasti 1.500.000 evra i to ceo iznos jer su prošlog leta otkupili crnogorskog reprezentativca od OFK Beograda.

Popović će tako otići iz Zvezde bez da je uopšte i debitovao za klub iz Ljutice Bogdana.

U karijeri je igrao za Moren iz Budve, OFK Grbalj, Kolubaru i dva pomenute beogradska kluba.

Za reprezentaciju Crne Gore upisao je četiri nastupa.