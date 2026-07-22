Dragan Stojković je saopštio tužnu vest pošto mu je preminula majka Desanka u 86. godini.

Bivši selektor Srbije je u više navrata govorio o tome koliko mu je značila podrška porodice, a u tome je prednjačila majka. Pamte se njene reči nakon plasmana Srbije na Svetsko prvenstvo 2022. godine.

- Moj sin se ne plaši nikoga i imam osećaj da će se vratiti iz Katara sa Svetskog prvenstva kao pobednik! Imam neko poverenje, neko osećanje da može da uspe. On je takav... Ili da bude najbolji ili nema dalje... Izljubila sam ga i poželela mu sreću i da pobedi. Da se vrati kao pobednik. Ako pobediš, bićeš uzdignut. Ako ne pobediš, ima novine da te ukaljaju... Da te naprave na ništa. Mi smo takvi - rekla je tada Desanka Stojković.

Tada nije bila zadovoljna žrebom budući da je "orlove" u prvom kolu grupne faze čekao duel protiv Brazila. Petostruki šampion sveta je opravdao ulogu favorita i slavio rezultatom 2:0.

- Kaže mi: "Ja se ne bojim nikoga. Ko je bolji, neka pobedi. Ako su bolji, neka nas pobede. Svi imamo želje, i oni i mi." On zna da naš narod mnogo voli fudbal, ali kaže da ne zna kako izgleda kad se uđe tamo u "šumu". Sećam se kad je bio u Japanu, dao gol sa klupe, tamo gde sedi. Obučen u odelo, cipele. Šta si, rekoh, to uradio? Kaže: "Da im pokažem kako se igra." Igrači ga sad slušaju i dobri su.

Posebno je emotivno govorila o početku Draganove karijere, kada je prvi put otišao iz porodičnog doma u Beograd.

- Posle smo imali 'fiću', još je mlad bio ni dozvolu nije imao, pa bi se njime odvezao do kraja sela a onda produžio pešice. Dok mu se društvo provodilo, on je naporno trenirao, očekivali smo da će biti uspešan, verovali smo u njega jer se čvrsto držao onog što je zacrtao. Učinio nas je zaista ponosnim i srećnim roditeljima, posebno mene kao majku ali mi je deo srca otkinuo jer je daleko od nas. Sada je lakše otkako je u Beogradu, ali dok je bio u Japanu i Kini, dolazio je jednom godišnje. Deca mu nisu izlazila iz aviona i sada kad pogledam u nebo, rasplačem se, život im je prošao tako, leteli su tamo-amo - govorila je Desanka Stojković.