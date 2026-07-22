Fudbaleri Železničara izgubili su od Brage rezultatom 1:0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Večeras je u Pančevu ispisana istorija, pošto je železničar debitovao na evropskoj sceni. Tim Radomira Kokovića je pružio jak otpor favorizovanom rivalu i prošlosezonskom polufinalisti Lige Evrope, ali nije uspeo da ostane neporažen.

Junak Brage bio je Rikardo Orta koji je u 67. minutu iz penala postigao jedini pogodak na utakmici.

Već u prvom minutu je domaći tim pripretio. Jovanović je gađao sa oko 20 metara, ali je lopta otišla pored stative. Nakon toga su gosti iz Portugala uspostavili terensku inicijativu, a prvu ozbiljnu priliku su imali u sedmom minutu. Pogrešio je Popović, ali na svu sreću nije bilo posledica. Potom je usledio zanimljiv pokušaj gostiju makazicama, ali neprecizno.

Igrači Železničara su se vremenom oslobodili i sve više se igralo na polovini gostiju. Najbolju priliku u prvom delu je domaćin imao u 30. minutu. Jovanović je tukao sa desne strane, ali je Horniček odbranio njegov udarac. Do kraja prvog poluvremena nije bilo većih uzbuđenja i na pauzu se otišlo bez golova.

Na startu drugog dela po jedna dobra prilika na obe strane.Rodriges je probao posle kornera. Tražili su igranje rukom igrači Železničara, ništa nije dosuđeno.

Samo minut kasnije lepa akcija Železničara. Džasper je odložio loptu do Šekularca koji je šutirao visoko preko gola.

Ključni trenutak meča desio se u 65. minutu. Popović je oborio Gomeza u šesnaestercu i sudija Mehmet Turkmen je dosudio penal za Bragu. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Rikardo Orta i Portugalci su poveli u Pančevu.

Probali su domaći odmah da se vrate u meč. Džasper je u 70. minutu uputio udarac iz velike daljine, ali je bio neprecizan.

Kako se utakmica bližila kraju, tako su Kokovićevi momci vršili sve veći pritisak i za kratko vreme imali tri sjajne prilike. Najpre je Kuljanin prošao po desnom boku, uputio oštru loptu na drugu stativu ka Ankejeu koji je kasnio. Potom je malo nedostajalo da Gomez postigne autogol, ali je Horniček intervenisao.

Odmah zatim je Kuljanin šutirao, ali je golman Brage ponovo bio na visini zadatka. U 88. minutu je Ankeje probao petom, ali nije lepo zahvatio loptu. Nedugo zatim je probao i Džasper sa distance, ali je lopta otišla malo preko gola.

Gosti su se nekako odbranili i slavili minimalnim rezultatom, pa tako nose gol prednosti u Portugal. Prava je šteta što igrači Železničara odličnu igru nisu krunisali golom, ali su na debiju na evrosceni ostavili odličan utisak protiv favorizovanog rivala.

Revanš utakmica je na programu u četvrtak 30. jula.

ŽELEZNIČAR - BRAGA 0:1

Stadion: Sportsko-rekreativni Centar Mladost (Pančevo)

Sudija: Mehmet Turkmen (Turska)

Železničar: Popović – Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić – Šekularac, Jevremović, Lerno – Žasper, Pedro, Jovanović.

Braga: Horniček – Ari-Mbi, Barsija, Karvaljo, Gomez – Gorbi, Mutinjo, Rodriges – Orta, Viktor, Martinez.

Kraj! Pobeda Brage u Pančevu!

90. minut - Odličan pokušaj Džaspera sa distance. Lopta ide preko gola.

85. minut - Umalo gol! Kuljanin je šutirao, ali je Horniček ponovo bio sjajan.

83. minut - Nova šansa za domaće, ali Horniček spašava Bragu.

82 - Sjajna šansa za Železničar. Odlično je probio Kuljanin, ušao u šesnaesterac i poslao loptu pred gol, ali je Ankeje zakasnio.

70. minut - Pokušaj Džaspera iz velike daljine, lopta ide daleko pored gola.

67. minut - Gol! Rikardo Orta je iskoristio penal i Braga vodi u Pančevu.

65. minut - Penal za Bragu! Popović je oborio Gomeza i sudija je pokazao na belu tačku.

53. minut - Preti sada i domaćin. Džasper je odložio loptu do Šekularca koji je šutirao preko gola.

52. minut - Šansa za Bragu, ali brani Popović. Preživeo je Železničar ovaj napad gostiju.

Kraj prvog poluvremena!

30. minut - Evo prilike za Železničar. Jovanović je šutirao sa desne strane, ali je Horniček odbranio njegov udarac. Publika je gromoglasnim aplauzom pozdravila ovu akciju domaćina.

21. minut - Zanimljiv pokušaj gostiju makazicama, lopta ide pored gola.

18. minut - Očekivano, gosti iz Portugala imaju inicijativu od samog starta.

7. minut - Velika prilika za Bragu. Popović je pogrešio, ali je domaći tim imao sreče.

1. minut - Već posle 40 sekundi pokušaj domaćeg tima. Jovanović je šutirao sa distance, ali nije bio precizan.

Utakmica je počela!

20:02 - Biće ovo istorijska utakmica za Železničar koji debituje na međunarodnoj sceni, a protivnik mu je prošlosezonski polufinalista Lige Evrope.

20:00 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije između Železničara i Brage. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Pančeva.