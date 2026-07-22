Fudbaleri Železničara dočekaće večeras od 21 sat u Pančevu ekipu Brage u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

Prenos ovog meča je na kanalu Arenasport Premium 1.

Klub iz Pančeva debituje na evropskoj sceni protiv Brage, koja je prošle sezone završila na četvrtom mestu na tabeli portugalskog prvenstva, a igrala je i u polufinalu Lige Evrope.

Revanš utakmica između Železničara i Brage igraće se 30. jula u Portugaliji.

Pobednik dvomeča igraće u trećem kolu kvalifikacija za LK protiv boljeg iz duela između Nefčija i Dinama iz Minska.