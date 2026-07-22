Fudbaleri Crvene zvezde trijumfalno su započeli pohod na plasman u Ligu šampiona i praktično u Larnu završili posao oko plasmana u treće kolo kvalifikacija.

Ovogodišnji ciklus kvalifikacija, odnosno sam uspeh u Evropi biće od presudnog značaja za crveno-bele u budućim evropskim poduhvatima.

Zašto? Sada ćemo da pogledamo.

Zvezda je ovu sezonu započela sa koeficijentom od 46.500, što joj osigurava status povlašćenog tima u svim rundama kvalifikacija. Ipak, šampionu Srbije se sada briše učinak od pre pet godina kada je igrao najbolju evropsku sezonu u 21. veku. Tada je Dejan Stanković vodio svoj tim do osmine finala Lige Evrope i skupio impresivnih 15.000 bodova.

To znači da Zvezda, kada joj se doda za sada sigurnih 2.500 bodova iz ove sezone, zapravo trenutno ima 34.000 bodova. U tom slučaju prestiže je Dinamo Zagreb i to "debelo" koji ide na 40.000, a ispred su i Karabah, PAOK, Seltik... Primera radi, Karabah i Dinamo su ove sezone bili iza crveno-belih.

Ove sezone 34.000 bodova donose status nosioca u plej-ofu, ali ne znači da će takav slučaj biti i naredne sezone. Baš zbog toga je ova evropska godina ključna za Zvezdu.

Plasman u Ligu šampiona donosi celih 6 bodova (dakle još 3,5 na već osigurana 2,5), a u Ligu Evrope 3. Svaka pobeda u LŠ dodatno uvećava koeficijent za po 2 boda, a remi za po 1 bod. Liga Evrope je malo kompleksnija, pa klubovi da bi "zaradili" nove bodove prvo moraju da "odbrane" 3 boda (pobeda i remi ili tri remija), pa tek onda zarađuju. Pored slabog starta prethodne godine, Zvezda je uspela da se probudi i na kraju upiše sasvim pristojnih 12.500 bodova.

Ukoliko uđe u Ligu šampiona ove sezone, za Zvezdu nema zime. Pre svega jer joj se naredne dve godine brišu svega 4.000 bodova, odnosno 5.000 iz nešto slabijih evropskih sezona. To je i u zbiru mnogo manje od 15.000 koliko se ove sezone već obrisalo.