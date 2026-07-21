Svetsko prvenstvo je završeno, a sa njim i reprezentativna karijera verovatno najboljeg u istoriji ovog sporta - Lionela Mesija.

Ipak, ima onih koji na omalenog Argentinca gledaju iz drugačije perspektive, pa tako iz Hrvatske stiže priča o njegovom dopingu. Tačnije o hormonu rasta koji mu je navodno doneo 17 santimetara i umesto 150, on ima 167.

Matija Mato Škerbić, predsednik Evropskog udruženja za filozofiju sporta smatra da je slučaj Lea Mesija "najveći doping slučaj svih vremena".

- Kada je došao u Barselonu sa 14 godina, davali su mu injekcije hormoa rasta godinu dana zbog kojih je narastao 17 santimetara. Sa 150 santimetara je on bio zdrav, nije bilo problema, samo je bio niskog rasta. Kao takav ne bi mogao da igra fudbal. Hormon rasta je jedan od najgorih dopinga zbog toga što pomaže u imunitetu da nikada niste bolesni, povređeni, da se manje oporavljate, da duže možete da izdržite, da ste eksplozivniji...