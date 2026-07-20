Argentinski fudbaler Lionel Mesi, prema mnogim mišljenjima, najbolji svih vremena u suzama se oprostio od Mundijala.

Argentina je u finalu poražena od Španije (1:0) posle produžetaka, a Mesi je izgubio drugo finale.

Osvojio je titulu pre četiri godine u Kataru, a ukupno je odigrao šest Mundijala, što je rekord zajedno sa Kristijanom Ronaldom.

Odigrao je najviše utakmica (33), postigao 21 gol, jedan manje od Kilijana Mbapea, rekorder je po broju asistencija 11, jedini je dva puta osvojio Zlatnu loptu, jedini odigrao tri finala kao starter i ujedno najstariji učesnik finala (39 godina i 25 dana).