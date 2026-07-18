Kapiten fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Mesi izjavio je danas da je Lamin Jamal jedan od najboljih igrača na svetu i dodao da će njegova ekipa morati da zaustavi mladog fudbalera Španije ukoliko hoće da pobedi u finalu Svetskog prvenstva.



Fudbaleri Argentine i Španije igraće sutra od 21 sat u Njujorku u finalu Svetskog prvenstva 2026.



-Lamin je sjajan igrač, svetska zvezda, trenutno je jedan od najboljih na svetu. Pratio sam ga jer igra za klub koji volim i kojem uvek želim sve najbolje. Želim mu sreću jer će njegov uspeh biti i uspeh Barselone. Ima 19 godina i već je jedan od lidera, pred njim je cela karijera i prilika da napravi velike stvari. Pokušaćemo da ga zaustavimo da pruži svoj maksimum, to će biti teško, ali želimo pobedu. Španija ima sjajan tim, ne samo njega. I mi imamo svoje adute - rekao je Mesi.



Kapiten Argentine je opisao kao "neverovatnu" fotografiju od pre 19 godina za humanitarni kalendar, na kojoj kao mladi fudbaler Barselone u naručju drži Jamala koji je tada bio beba.



-Život je čudan. Fotografisao sam se sa njim dok je bio beba, a sada ćemo igrati jedan protiv drugog u finalu Svetskog prvenstva - izjavio je Mesi.