Slovenac Slavko Vinčić određen je za glavnog sudiju finala Svetskog prvenstva u kojem se sastaju Argentina i Španija.

Finale se igra na stadionu MetLife u Njujorku, a Vinčiću će pomagati Tomaž Klančnik i Andraž Kovačić.

Osim sportske časti, suđenje finala donosi i lep finansijski iznos. Prema pisanju slovenskog Dela, glavni sudija finala trebalo bi za tu utakmicu da zaradi oko 60.000 američkih dolara. Procenjuje se da bi Vinčićeva ukupna zarada na celom turniru mogla da dosegne oko 140.000 dolara, iako konačan iznos zavisi i od bonusa.

U spomenuti ukupni iznos ulazi fiksna novčana isplata od 70.000 dolara za samo učestvovanje na Svetskom prvenstvu. Na to se dodaju honorari po utakmici, koji su u grupnoj fazi iznosili 3000 dolara, a u nokaut fazi bili nešto viši od 5000 dolara. Treba napomenuti da FIFA nije službeno objavila ove podatke o primanjima sudija.