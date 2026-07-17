Fudbaleri Španije i Argentine će se u nedelju 19. jula boriti za titulu prvaka sveta.

Mundijal je stigao do same završnice, a za dva dana ćemo dobiti odgovor na pitanje hoće li "crvena furija" po drugi put pokoriti planetu, ili će "gaučosi" ponoviti uspeh sa prethodnog šampionata u Kataru i tako stići do četvrte krune.

Nakon što je bilo jasno da će Španci i Argentinci biti finalisti, pojavio se neverovatan podatak koji povezuje ova dva tima.

Naime, ni Španija, ni Argentina, nisu uspele da pobede reprezentaciju Zelenortskih ostrva posle 90 minuta igre! "Furija" je sa najvećom senzacijom Mundijala igrala u prvom kolu grupne faze i taj meč je završen bez golova, a u centar pažnje je dospeo golman Vozinja, koji je bravuroznim odbranama dovodio izabranike Luisa de la Fuentea do ludila.

Sa druge strane, branilac titule je uspeo da eliminiše Zelenortska ostrva u šesnaestini finala rezultatom 3:2, ali tek posle produžetaka. U regularnom delu je bilo 1:1, a u dodatnih 30 minuta su Lionel Mesi i drugovi nekako uspeli da slome otpor upornog protivnika i tako spreče prvorazrednu senzaciju.

Nema šta, Zelenortska ostrva su propisno namučila finaliste Mundijala, a to je malo ko mogao da očekuje uoči starta šampionata.