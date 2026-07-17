Fudbalski klub Partizan je pretrpeo novi udarac. Naime, crno-beli ne mogu da registruju nova pojačanja u ovom prelaznom roku dok ne isplate 140.000 evra na osnovu odluke Suda za sportsku arbitražu (CAS) u Lozani.

Spor je nastao zbog ugovora sa Marselom dos Santosom Siprijanom, bivšim fudbalerom i skautom koji je za klub radio na tržištu Južne Amerike.

Siprijan je potraživao 110.000 evra za skauting usluge dogovorene 2023. godine, tokom mandata tadašnjeg generalnog direktora Miloša Vazure. Iako nijedan od igrača koje je pratio nije stigao u Partizan, sud je presudio u korist Brazilca, a uz glavnicu su dodati troškovi postupka i kamate.

Klub iz Humske će moći da registruje nova pojačanja kad izmiri dug, ali je ovo svakako nova nepovoljna situacija za crno-bele.