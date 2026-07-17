Brazilski fudbaler Markos Leonardo prešao je iz Al Hilala u Ajaks, saopštio je danas holandski klub.

Leonardo (23) je sa Ajaksom potpisao ugovor do 30. juna 2031. godine, a klub iz Amsterdama je naveo da je za njegov transfer izdvojio nešto više 20 miliona evra.

Brazilski fudbaler je prošle sezone na 39 utakmica postigao 19 golova za Al Hilal.

On je karijeru započeo u Santosu, a igrao je još i za Benfiku.

Leonardo je za mlađe selekcije Brazila odigrao 19 mečeva i upisao 17 golova, nije debitovao za seniorsku reprezentaciju.

Ajaks će 23. jula gostovati Vojvodini u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije, a revanš će se igrati nedelju dana kasnije u Amsterdamu.