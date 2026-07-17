Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su Mačvu sa 5:0 na startu nove sezone Superlige Srbije. Crveno-beli su napravili odličnu uvertiru pred okršaj sa ekipom Larna u okviru drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Posle utakmice na "Marakani" je svoje utiske izneo trener srpskog šampiona Dejan Stanković.

- Upravo smo na tome radili i u tome smo uspeli, rasporedili minutažu koliko je dovoljno svakome da se vrati. I Seol je odigrao celu utakmicu, ali Seol je Seol. Marko Arnautović 30 minuta, Katai se vratio posle pobede, Čan isto. Proširili smo roster, zadovoljan sam, tražio sam da bude dinamična utakmica, da se ne umrtvi, dali smo dosta golovima, mogli smo i još. Ali nije stvar u tome, stvar je da kreiraš šanse i poštuješ plan igre. Čestitke momcima, dobra uvertira, čeka nas maraton, biće uspona i padova, borbe sa sobom, ali verujem u ovaj tim, ambijent. Hvala navijačima, znam da je vreme odmora i lepo su popunili tribinu. Klub radi, čeka nas iscrpljujuća sezona.

Ipak, navijači imaju razloga za brigu zbog Radeta Krunića.

- Ono što mi je rekao, možda ima razloga za brigu. Znajući Radeta i ta briga će se otkloniti sutra ili prekosutra. Ali ako je nastavio da igra 10-15 minuta preko incidenta, nadamo se da neće biti nekih težih posledica, možda malo bolova, ali Rade je sa bolom na ti.