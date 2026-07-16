Svetsko prvenstvo u fudbalu je došlo do samog kraja. U nedelju će se za titulu boriti Španija i Argentina.

"Crvena furija" je lakše nego što se očekivalo pobedila Francusku sa 2:0, dok je aktuelni svetski šampion posle velikog preokreta srušio Englesku rezultatom 2:1.

Dva dana ranije fudbaleri Crvene zvezde počinju novu sezonu. Šampion Srbije će u prvom kolu Superlige dočekati povratnika Mačvu. Dejan Stanković je izneo utiske pred sutrašnji meč, a dotakao se i velikog finala. Trener crveno-belih nema dilemu da je Španija favorit.

- Sa navijačke strane nemam favorita, ali sam video perfekcionizam, jednostavno 10 od 10 u reprezentaciji Španije. Sve ono što sam video tokom ovog takmičenja od ekipe Španije, a posebno u polufinalu, bio je čist doktorat. Jedan doktorat same generacije, ekipe i trenera. Ne znam šta bih rekao sem da bi me iznenadilo ako Španija ne bude svetski šampion - rekao je Dejan Stanković.