Iznenađen sam tokom utakmice, za nas je meč završen već u osmom minutu, crveni karton posle greške cele poslednje linije, rekao je trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga posle poraza od Ferencvaroša (3:0).

- Posle toga su usledile individuelne greške za primljene golove. Na kraju, nemamo za čim da žalimo, ispali smo od bolje ekipe. Ovo je za nas lekcija, idemo dalje, naše prvenstvo, pa Ajaks. Sve velikan do velikana - istakao je Tanjga.

On je dodao da je svaka nova utakmica - novi izazov.

- Imamo roster od 24 igrača, idemo dalje. Prvo OFK Beograd, sve su ovo profesionalci, pobeda ili poraz, mora se dalje - poručio je Tanjga i naglasio da je pad koncentracije pojedinih igrača ili u glavama ili u fizičkoj pripremi zbog kašnjenja na pripreme.