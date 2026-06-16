Prvi meč prvog kola kvalifikacija za LE na programu je 9. jula u Novom Sadu, a revanš duel nedelju dana kasnije u Budimpešti.



Parovi prvog kola kvalifikacija za LE: Vojvodina (Srbija) - Ferencvaroš (Mađarska), Dinamo Kijev (Ukrajina) - Univerzitatea Kluž (Rumunija), Karabag (Azerbejdžan) - Vestri (Island), Hajduk (Hrvatska) - Žilina (Slovačka), CSKA Sofija (Bugarska) - Deri Siti (R. Irska), Šerif (Moldavija) - Aluminij (Slovenija).

Ceo dan pričam da će to da bude Ferencvaroš, tako da sam ih na neki način prizvao, rekao je trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga nakon žreba za prvo kolo kvalifikacija za Ligu Evrope



Prvi meč na programu je 9. jula u Novom Sadu, a revanš duel nedelju dana kasnije u Budimpešti.



-Jedan od tri rivala koje smo želeli da izbegnemo. Karabag, Dinamo Kijev i njih, ali žreb je tako hteo. Ferencvaroš je jedan izuzetno moćan klub, jak rival, ali bez obzira na sve to, naš cilj je da budemo bolji u tom dvomeču. Daćemo sve od sebe da to ostvarimo - istakao je Tanjga za klupski sajt.



Ferencvaroš nije prošle sezone osvojio titulu, ali prema Tanjginim rečima podatak da oni dovedu našeg najboljeg igrača (Jusuf Bamidele), a da on tamo nije, da tako kažem, među prvim zvezdama, sam po sebi govori.



-Oni su nešto slično kao Crvena zvezda kod nas. Bilo je tu nekih promena unutar Ferencvaroša, ali i dalje su kvalitetan tim. Spremamo se maksimalno, uveren sam da ćemo tako ući u obe utakmice i verujem da ćemo na kraju biti bolji tim u dvomeču - zaključio je Tanjga.