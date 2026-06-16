U saopštenju se navodi da je Hejz (26) položio zakletvu u slovenačkoj ambasadi u Vašingtonu i tom prilikom je dobio slovenački pasoš.

Mediji u Ljubljani navode da je centar LA Lejkersa stekao pravo nastupa za košarkašku reprezentaciju Slovenije.

KZS je saopštio da Hejz neće biti na raspolaganju reprezentaciji Slovenije tokom predstojećeg kvalifikacionog prozora za plasman na Svetsko prvenstvo 2027. KZS je dodao da bi centar LA Lejkersa u budućnosti trebalo da predstavlja važan deo nacionalnog tima Slovenije.