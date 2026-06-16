Srpski teniser Miomir Kecmanović zaustavljen je na startu turnira u Haleu, pošto je poražen danas od Mađara Fabijana Marošana rezultatom 6:3, 3:6, 6:4.

Meč je trajao skoro dva sata.

Bio je to njihov treći međusobni duel i druga pobeda Mađara, nakon što je prethodno slavio baš u Haleu prošle godine, dok je Kecmanović nedavno bio bolji na Rolan Garosu.

Naredni rival Marošanu biće pobednik duela Tejlor Fric (SAD) - Zizu Bergs (Belgija).