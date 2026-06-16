Tenis
Mađar zaustavio Srbina na startu: Kecmanović ispao u prvom kolu Halea
Srbin ispao već na startu Halea
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Srpski teniser Miomir Kecmanović zaustavljen je na startu turnira u Haleu, pošto je poražen danas od Mađara Fabijana Marošana rezultatom 6:3, 3:6, 6:4.
Meč je trajao skoro dva sata.
Bio je to njihov treći međusobni duel i druga pobeda Mađara, nakon što je prethodno slavio baš u Haleu prošle godine, dok je Kecmanović nedavno bio bolji na Rolan Garosu.
Naredni rival Marošanu biće pobednik duela Tejlor Fric (SAD) - Zizu Bergs (Belgija).
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