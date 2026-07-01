Los Anđeles Lejkersi su se dogovorili sa Jutom Džez i trejdovali za centra Vokera Keslera.

Lejkersi su Juti dali nezaštićene pikove prve runde 2031. i 2033. godine kao i zamenske pikove 2028. i 2030. godine.

I ne samo to, Voker Kesler će sa Los Anđeles Lejkersima potpisati novi ugovor dug četiri godine i vredan 130 miliona dolara!

Ovaj ugovor uključuje opciju izbora da li se aktivira četvrta, poslednja godina ugovora, kao i "trade kicker" odnosno bonus prilikom trejda.

Lejkersi su ostali bez Lebrona Džejmsa i otvorili prostor u seleri kepu za ovakve potpise, a Voker Kesler se priključuje Luki Dončiću i Ostinu Rivsu u interesantnom sastavu.