Ruski teniser Danil Medvedev plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je danas u Londonu u drugom kolu pobedio Španca Danijela Meridu Agilara 3:6, 6:3, 7:5, 6:2.

Meč je trajao dva sata i 14 minuta. Medvedev će u drugom kolu igrati protiv pobednika meča između Amerikanca Brendona Nakašime i Nemca Jan-Lenard Štrufa.

Plasman u treće kolo izborio je i Brazilac Žoao Fonseka, koji je savladao Holanđanina Jespera de Jonga 6:1, 7:5, 6:4. Fonseka će u trećem kolu igrati protiv Rusa Romana Safijulina, koji je savladao Holanđanina Botika van de Zandšulpa 6:0, 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (10:5).

Inače, Brazilac bi mogao na Novaka Đokovića u osmini finala.

Podsećanja radi, Fonseka je pobedio srpskog tenisera na Rolan Garosu posle pet sati igre i velikog preokreta sa 3:2 u trećem kolu.

Francuski teniser Artur Rinderkneš plasirao se u treće kolo Vimbldona, pošto je u drugom kolu pobedio Amerikanca Martina Dama 6:4, 7:6 (7:1), 6:3.

Francuz će u trećem kolu igrati protiv pobednika meča između Srbina Novaka Đokovića i Grka Stefanosa Cicipasa.