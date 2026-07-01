Pratite uživo dešavanja sa utakmice:
17.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva između reprezentacija Engleske i DR Konga. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Atlante.
Fudbalske reprezentacije Engleske i DR Konga igraju meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva.
Pratite uživo dešavanja sa utakmice:
17.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva između reprezentacija Engleske i DR Konga. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Atlante.
18H
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