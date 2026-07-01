Američka teniserka Koko Gof plasirala se u treće kolo Vimbldona, pošto je danas u Londonu u drugom kolu pobedila Argentinku Solanu Sijeru 6:3, 3:6, 7:6 (10:7).

Gof će u trećem kolu igrati protiv sunarodnice Kler Liu, koja je bila bolja od Zejnep Sonmez iz Turske 7:5, 6:3.

Plasman u treće kolo izborila je Amerikanka Iva Jović, koja je nadigrala Nemicu Tatjanu Mariju 6:1, 6:2. Jović će se trećem kolu sastati sa pobednicom meča između Ruskinje Ekaterine Aleksandrove i Lanlane Tararude iz Tajlanda.

U treće kolo plasirala se još jedna Amerikanka Džesika Pegula, koja je savladala Saru Soribes Tormo iz Španije 7:6 (8:6), 6:1. Pegula će u narednom kolu Vimbldona igrati protiv još jedne teniserke iz Španije Džesike Buzas Maneiro, koja je pobedila Ukrajinku Dajanu Jastremsku 6:3, 6:7 (1:7), 6:2.

Plasman u treće kolo izborile su i Čehinje Karolina Muhova i Nikola Bartunkova, kao i Ruskinja Ana Kalinskaja.