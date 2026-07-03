Američka teniserka Iva Jović plasirala se u osminu finala Vimbldona, pošto je danas u trećem kolu pobedila Ruskinju Ekatarinu Aleksandrovu rezultatom 6:3, 3:6, 6:4.



Meč je trajao dva sata i 31 minut. Jović je 16. teniserka sveta, dok je Aleksandrova 19. na WTA listi.

Jović će u osmini finala igrati protiv sunarodnice Džesike Pegule, koja je pobedila Špankinju Džesiku Bouzas Maneiro sa 6:1, 6:3.

Plasman u osminu finala izborile su još i Belinda Benčić iz Švajcarske i Japanka Naomi Osaka.

Benčić će u osmini finala igrati protiv pobednice meča između Koko Gof i Kler Liu.

Osaka će u osmini finala igrati protiv bolje iz duela između Arine Sabalenke i Jelene Ostapenko.