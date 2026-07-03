Već je poznato da je Denver stupio u kontakt sa Lebronom Džejmsom i njegovim predstavnicima kako bi ispitao mogućnost saradnje i potencijalnog spajanja Lebrona sa Nikolom Jokićem.

Sada je dodatnu težinu tim navodima dao i i njegov agent Rič Pol.

- Sa porodicom Krenke smo bliski - rekao je Pol, aludirajući na to da Džejms izuzetno ceni vlasnike Denvera i da njihov odnos prevazilazi košarku.

Napisao je i potencijalnu petorku sa Džejmsom, kraj kojeg bi se našli Džamal Mari, Kem Džonson, Eron Gordon – i naravno Nikola Jokić.

Na pitanje da li je Denver zaista ozbiljna opcija, Pol je kratko odgovorio:

- Ne bi bili na tabli da nisu.