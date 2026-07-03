Najbolji srpski teniser Novak Đoković izjavio je danas posle plasmana u osminu finala Vimbldona da ga je Francuz Artur Rinderkneš namučio i dodao da je uradio sve što je bilo potrebno da dođe do pobede.

Đoković je u trećem kolu Vimbldona savladao Rinderkneša rezultatom 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (7:4).

- Odigrao sam perfektan taj-brejk, servirao sam izuzetno dobro. Tokom većeg dela meča sam se mučio, zbog njegovog kvaliteta igre, ima odličan servis. Nikad nismo igrali do sad, on je vrhunski igrač već duže vreme. Prošle godine je ovde pobedio Zvereva, ne podleže pritisku i atmosferi. Drago mi je što sam dobio tesan meč - rekao je Đoković na terenu posle meča.

On je naveo da je Rinderkneš često menjao ritam igre na terenu koji je bio dosta klizav.

- Bilo je padanja, drop šotova, nadigravali smo se. Izbacio me je iz ugodne zone, laknulo mi je što sam prošao dalje. Bio sam napetiji nego inače, znao sam da će biti izazovan meč. Uradio sam sve što je potrebno danas u ovim okolnostima, koje nisu bile najbolje. U ovoj fazi karijere svaki dan donosi nešto novo, nadam se da ću za dva dana izaći sa najboljom igrom. Nadam se da ću još mnogo puta plesati na Vimbldonu - izjavio je srpski teniser.

Đoković je današnjim trijumfom došao do 105. pobede na Vimbldonu, koliko ima i Švajcarac Rodžer Federer, a srpski teniser je istakao da je oduvek sanjao kako pobeđuje na Vimbldonu.

- Mnogo puta sam govorio da je ovo posebno mesto. Mogli bismo Rodžer i ja da se nadmećemo za 106. pobedu, pozivam ga da dođe - rekao je srpski teniser.

Đoković će u osmini finala Vimbldona u nedelju igrati protiv Rusa Romana Safijulina.