Nadali su se Englezi da je došlo vreme da se fudbal vrati kući, ali od toga opet neće biti ništa. Gordi Albion je u polufinalu Svetskog prvenstva izgubio od Argentine rezultatom 2:1, pa mu sledi borba za treće mesto sa Francuskom, ali to neće zadovoljiti apetite nacije.

Imali su Tomas Tuhel i njegovi izabranici sve u svojim rukama. Vodili su 1:0 do 85. minuta, ali su loše izmene i neshvatljivi potezi nemačkog stručnjaka olakšali posao Argentincima koji su to znali da iskoriste i dođu do preokreta i pobede.

Tuhel se zbog toga našao na udaru engleske javnosti i odmah se dovela u pitanje njegova budućnost na klupi Engleske. Ipak, kako stvari stoje, Nemac ne mora da brine.

Kako prenose mediji na Ostrvu, Fudbalski savez Engleske namerava da produži mandat Tomasu Tuhelu. Nemački trener bi tako vodio reprezentaciju i na narednom Evropskom prvenstvu koje se igra 2028. godine.

Biće ovo verovatno i poslednja šansa za Tuhela na klupi Engleza, a veliko je pitanje kako će engleska javnost reagovati ukoliko se ova informacija i ozvaniči. Podsetimo, Engleska će biti jedan od domaćina narednog Evropskog prvenstva.