Kao što se i očekivalo, susret Engleske i Argentine (večeras od 21 čas) dolazi u jeku velikih, istorijskih tenzija tih nacija.

Prvo su argentinski navijači i igrači pevali pesmu „Mućaćos“ u kojoj se spominje Foklandski rat 1982, a onda su se sukobili i mediji.

Argentinskim novinarima nije prijala izjava legendarnog napadača Jana Rajta:

- Mora biti teško, ipak je to polufinale. Ali ne bojim se Argentine kao što se ne bih bojao ni Francuske ili Španije, jer mislim da se o njima stvara puno pogrešnih slika. Argentinci su pokazali ranjivost u odbrani!

Argentinci smatraju da ih Englezi potcenjuju.

- U engleskoj štampi i među bivšim igračima vlada atmosfera trijumfa, potcenjuju snagu Argentine, dok se njihova zvezda Belingem i selektor Tuhel javno svađaju.

Argentinci dodaju:

- Argentina je osvojila Svetsko prvenstvo tri puta otkako je Engleska poslednji i jedini put slavila pre 60 godina. Pritom je dvaput izbacila Engleze. Pre 40 godina Dijego Maradona je svojom „božjom rukom“ odveo Argentinu do pobede 2:1, dok je 1998. Engleska ispala posle penala.

FIFA je dozvolila Argentincima da igraju u plavoj, gostujućoj garnituri, a Englezi su odmah poludeli od muke. Argentinci su plavi dres na ovom turniru nosili samo jednom, i to u pobedi 3:1 protiv Jordana u grupnoj fazi.

Moguće je da u svemu postoji i elemenat praznoverja. Naime, Argentina je u tamnijim dresovima ostvarila slavne pobede protiv Engleske na svetskim prvenstvima 1986. i 1998. godine, zbog čega ta boja za njih možda ima prizvuk sreće.

Mesi ide na spavanje, a mi u finale



Bivši engleski reprezentativac Džo Kol uveren je da će Engleska u polufinalu „poslati Mesija na spavanje“ iako se suočava s osmostrukim osvajačem Zlatne lopte.

Dodao je:

- Engleska ide u finale. Imamo previše brzine za Argentinu i pobedićemo ih, osećam to u kostima!

Blizu, a tako daleko

Engleska je na četiri poslednja takmičenja uvek bila nadomak cilja, ali... Na SP 2018. izgubila je polufinale od Hrvatske, na EP 2000. finale od Italije, na SP u četvrtfinalu od Francuske, na EP 2024. finale od Španije, a sada se u polufinalu Mundijala sastaje s Argentinom.

Penali postali uobičajeni



Zanimljivo izgleda statistika reprezentacija s najviše dosuđenih penala na poslednja dva SP. Na vrhu je Argentina s osam, a Engleska je u istom periodu dobila četiri, i to uz dve utakmice manje jer je u Kataru ispala u četvrtfinalu protiv Francuske.