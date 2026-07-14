Selektor fudbalera Francuske Didije Dešan postao je selektor sa najviše utakmica na Svetskim prvenstvima, pošto u polufinalnom meču protiv Španije sedi 26. put na klupi "galskih petlova".



Dešan, koji vodi Francusku na trećem uzastopnom Mondijalu, i sa kojom je bio svetski prvak 2018. godine, prestigao je legendarnog selektora Nemačke Helmuta Šena koji je na klupi Zapadne Nemačke sedeo 25 puta.



Šen je Zapadnu Nemačku predvodio na četiri Mondijala, 1966, 1970, 1974. i 1978. godine. Predvodio je "pancere" ka tituli svetskog prvaka 1974. godine.