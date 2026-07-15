Pominje se da je Džonatan Motli jako blizu Crvene zvezde, spekuliše se o još nekoliko imena, ali su crveno-beli u tišini završili jedan posao.

Kako piše "Meridiansport", Zvezda je dogovorila dolazak centra Vojina Medarevića koji je prošle sezone nosio dres Spartaka iz Subotice.

Radi se o 24-godišnjem košarašu rođenom u Zrenjaninu. Profesionalnu karijeru započeo je u redovima beogradskog Dinamika, gde je od 2020. do 2023. sticao važno iskustvo u seniorskoj konkurenciji. U aprilu 2023. godine potpisao je za Spartak.

Medarević je bio član mlađih selekcija Srbije i sa mladom reprezentacijom je 2022. godine osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu B divizije.