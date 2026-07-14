Sigurno je Vanja Marinković jedan od košarkaša koji je najteži mogući način "preživeo" turbulentan deo sezone Partizana prethodne sezone.

Sve je krenulo od odlaska Željka Obradovića iz kluba.

Posle je predvodio Partizan u tom teškom periodu, crno-beli su savladali Hapoel, a tada je Marinković zaradio povredu zbog koje je morao da se oporavlja i propusti celu sezonu.

Kako navodi Meridian sport, Vanja je počeo da trenira uz Aleksandra Matovića i polako će ulaziti u ritam i trenutak kada će moći ponovo da se vrati pred navijače Partizana.