Prema navodima više izvora, klub sa Floride zainteresovan je za iskusnog beka bez obzira na to da li će uspeti da dovede Lebrona Džejmsa. Tompson bi doneo ono što Majamiju nedostaje – vrhunski šut za tri poena, iskustvo i kvalitet u oba pravca.

Ipak, realizacija transfera neće biti jednostavna. Tridesetšestogodišnji košarkaš ima još godinu dana ugovora sa Dalas Maveriksima, vrednog 17,5 miliona dolara, a klub iz Teksasa za sada nema finansijski motiv da ga pusti bez odgovarajuće nadoknade.

NBA insajder Mark Stajn navodi da je prioritet Maveriksa razmena, a ne sporazumni raskid ugovora.

U slučaju da Tompson zatraži odlazak u Majami, jedna od opcija bio bi otkup ugovora, ali bi u tom slučaju morao da se odrekne dela zagarantovane zarade. Hit bi potom mogao da mu ponudi ugovor vredan oko sedam miliona dolara.

Jedini scenario koji bi imao smisla za Majami kada je reč o razmeni bio bi slanje Nikole Jovića u Dalas u zamenu za Tompsonov ugovor koji ističe narednog leta. Međutim, malo je verovatno da su Maveriksi zainteresovani za taj potez, pošto Joviću od ove sezone počinje da važi četvorogodišnje produženje ugovora vredno 62 miliona dolara.

Tompson više nije na nivou iz najboljih dana u Golden Stejtu, ali je prošle sezone pružao solidne partije u dresu Dalasa. U proseku je beležio 14 poena uz 39,1 odsto uspešnosti u šutu za tri poena i ostao jedan od najopasnijih šutera u ligi.

Majami, osim Tompsona, prati tržište slobodnih igrača u potrazi za još jednim krilnim košarkašem koji može da donese poene. Klub je obavio preliminarne razgovore sa predstavnicima Bredlija Bila, dok se situacija oko Demara Derozana i dalje prati u zavisnosti od raspleta oko potencijalnog dolaska Lebrona Džejmsa.

Pominjalo se i ime Rasela Vestbruka, ali prema dostupnim informacijama Hit za sada nije ozbiljnije krenuo u pregovore sa devetostrukim NBA Ol-starom.