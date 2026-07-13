Bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović uveliko vaga mogućnosti za povratak u evropski fudbal nakon tri godine u Saudjskoj Arabiji.

Za sada su javnosti poznate dve dijametralno suprotne mogućnosti koje mu se otvaraju – Olimpijakos i Real Madrid sa Žoze Murinjom.

Od grčkog kluba tražio dvogodišnji ugovor vredan 7 miliona evra, otkriva grčki “Sport24”. Trenutno je najplaćeniji fudbaler Olimpijakosa Ajub El Kabi sa godišnjom platom od 2.700.000 evra.

Podsetimo, u leto 2023. godine Brozović je iznenadio fudbalsku javnost kada je postao deo egzodusa ka Arabiji, prihvativši ponudu Al Nasra vrednu 100.000.000 evra za tri godine, prešavši iz Intera u kom je proveo čak osam godina.

Pre odlaska na Đuzepe Meacu, Brozović je nastupao u Zagrebu za Lokomotivu i Dinamo.