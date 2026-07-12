- Izgubili smo utakmicu na tehničke stvari, postavljanja, markiranja, poziciju tela, mislim da je sve to moglo da se izbegne. Primiti gol sa penala, posle sa oko 30 metara, malo smo bili uspavani, primili i treći gol na ono što smo radili. Čim je neko okrenut licem ka golu moraš da trčiš nazad, da skraćuješ dubinu, ali to su stvari koje ćemo analizirati između nas - rekao je Stanković, a prenosi klupski sajt.

Postoje stvari sa kojima je Stanković zadovoljan.

- Ostatak meča je doneo dosta dobrih stvari, još moramo biti bolji napred, da završavamo akcije, jer kada već uspemo da “otkinemo” neku loptu na njihovoj polovini moramo da imamo bolju egzekuciju. Ja sam zadovoljan i fizičkim nastupom, i taktičkim i tehničkim. Rezultat nije povoljan, ali ja kao trener ću izvlačiti ono što nama treba da bi bili bolji. Sigurno nije lepo izgubiti, ali bolje je to uraditi u pripremnom periodu, nego kad krene sezona - dodao je Stanković.

Zvezda u petak od 20 časova dočekuje Mačvu u meču prvog kola Superlige Srbije.

- To je to, ne verujem da ćemo nešto još raditi na nekoj kondiciji, sad je tempiranje forme, “uletanje u pucanj” što bi se reklo sa prvenstvenom utakmicom i sa prvom evropskom. Detalji, da ne budemo uspavani, jer smo videli i tokom Svetskog prvenstva koliko sitni detalji mogu da utiču na rezultat. Moramo biti koncentrisani, nema opuštanja, ni u prvom ni u 120. minutu. Moramo uvek da mislimo da će se negativno nešto desiti i da nam to drži pažnju. U principu sam zadovoljan, nije lepo izgubiti, ali bolje i u prijateljskoj, nego u utakmici za bodove - završio je Stanković.