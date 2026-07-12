Petar Stanić je praktično dogovorio transfer u Olimpijakos, ali posao još nije zvanično zaključen zbog razlika u finansijskim zahtevima oko ličnih uslova srpskog fudbalera.

Kako prenose grčki mediji, Ludogorec i crveno-beli iz Pireja su postigli dogovor o obeštećenju koje iznosi 9.000.000 evra, ali su pregovori zapeli zbog Stanićevih agenata.

Navodno, oni traže godišnju platu od 1.500.000 evra, što u ovom trenutku prevazilazi finansijski okvir koji je Olimpijakos spreman da izdvoji. Ipak, u Grčkoj veruju da će kompromis uskoro biti pronađen, pošto je i sam Stanić već izvesno vreme zainteresovan da pojača grčkog velikana.

Interesovanje za vezistu pokazao je i engleski Koventri, čiji je trener Frenk Lampard želeo da ga dovede u Čempionšip. Ipak, Stanić je, prema istim izvorima, odlučio da odbije tu opciju jer mu je prioritet nastavak karijere u Olimpijakosu.

Pored Stanića, Olimpijakos radi na još jednom ozbiljnom pojačanju, a na listi želja se nalazi hrvatski vezista Marcelo Brozović, koji je nedavno napustio Al Nasr.