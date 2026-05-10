Posle 14 uzastopnih titula Ludogorec je ove sezone naslov predao Levskom, ali novom šampionu u završnici bride obrazi posle šamara u Sofiji u režiji sjajnog Srbina.

Petar Stanić, naime, pogodio je u 89. minutu derbija 33. kola i tamošnjeg šampionata uopšte, te donekle pokvario utisak i slavlje navijača plavih koji su se radovili tronu posle 17 godina posta i suše.

Reprezentativac Srbije odigrao je ukupno 50. utakmica u dresu tima iz „lude šume“ u svim takmičenjima ove sezone, a postigao je 16 golova i upisao 12 asistencija. Takođe, pored eliminacije Ludogoreca još uvek je u vrhu liste strelaca u Ligi Evrope. Stoga, nije iznenađenje što se za usluge bivšeg igrača Zvezde i Železničara trenutno raspituju klubovi poput Milana i Atalante.

Ekipa iz Razgrada ugostiće 13. maja Levski na svom terenu s ciljem da pobedi i opstane na drugom mestu na tabeli na tri kola pre kraja i plasira se u Ligu konferencija.