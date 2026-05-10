Omladinska selekcija Crvene zvezde je šampion Srbije za sezonu 2025/26.
 
Posle remija sa Vojvodinom, crveno-beli su i zvanično postali šampioni Srbije. Meč između omladinaca iz Novog Sada i Crvene zvezde je završen rezultatom 0:0.
 
Crveno-beli su u dosadašnjem delu sezone upisali 20 pobeda, šest remija i svega dva poraza uz gol razliku 80:27.
 

Za Crvenu zvezdu su tokom tekuće takmičarske godine nastupali: Vuk Draškić, Uroš Nikolić, Filip Dostanić, Pavle Štulić, Ognjen Ivković, Mandej, Đorđe Vranić, Mateja Ostojić, Matej Gaštarov, Davorin Tošić, Uroš Kikić, Mateja Lacmanović, Džozef, Janko Bakalović, Balša Papović, Vuk Roganović, Viktor Stojanović, Strahinja Baucal, Mihajlo Milosavljević, Matej Strika, Leon Ivanović, Gorazd Ristovski, Ignjat Miletić, Adebajo Adeleke, Dimitrije Šarić, Aleksa Vasilić, Aleksa Petrović, Naum Perović, Dragan Anokić, Ognjen Mišić, Uroš Đorđević, Vasilije Subotić, Jovan Trač i Emanuel.


Stručni štab predvođen Nenadom Milijašem činili su: Miloš Janković (pomoćni trener), Nemanja Golubović (analitičar), Bojan Šiljegović (koordinator), Marko Trkulja (trener golmana), Vladan Blažić (kondicioni trener) i Jelena Miljković (fizioterapeut).

 
 
 