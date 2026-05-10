Omladinska selekcija Crvene zvezde je šampion Srbije za sezonu 2025/26.

Posle remija sa Vojvodinom, crveno-beli su i zvanično postali šampioni Srbije. Meč između omladinaca iz Novog Sada i Crvene zvezde je završen rezultatom 0:0.

Crveno-beli su u dosadašnjem delu sezone upisali 20 pobeda, šest remija i svega dva poraza uz gol razliku 80:27.