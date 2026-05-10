Za Crvenu zvezdu su tokom tekuće takmičarske godine nastupali: Vuk Draškić, Uroš Nikolić, Filip Dostanić, Pavle Štulić, Ognjen Ivković, Mandej, Đorđe Vranić, Mateja Ostojić, Matej Gaštarov, Davorin Tošić, Uroš Kikić, Mateja Lacmanović, Džozef, Janko Bakalović, Balša Papović, Vuk Roganović, Viktor Stojanović, Strahinja Baucal, Mihajlo Milosavljević, Matej Strika, Leon Ivanović, Gorazd Ristovski, Ignjat Miletić, Adebajo Adeleke, Dimitrije Šarić, Aleksa Vasilić, Aleksa Petrović, Naum Perović, Dragan Anokić, Ognjen Mišić, Uroš Đorđević, Vasilije Subotić, Jovan Trač i Emanuel.
Stručni štab predvođen Nenadom Milijašem činili su: Miloš Janković (pomoćni trener), Nemanja Golubović (analitičar), Bojan Šiljegović (koordinator), Marko Trkulja (trener golmana), Vladan Blažić (kondicioni trener) i Jelena Miljković (fizioterapeut).
