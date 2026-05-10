Tenis
Izbacio Novaka, pa prošao u osminu finala: Hrvat nastavlja da briljira u Rimu, Zverev i Rud slavili
Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u osminu finala mastersa u Rimu, pošto je u trećem kolu pobedio Belgijanca Aleksandera Bloksa rezultatom 6:1, 6:4.
Meč je trajao sat i 14 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Bloks 36. na ATP listi.
Nemački teniser je u prvom setu napravio dva brejka, dok je u drugom setu jednom oduzeo servis protivniku i tako prošao u narednu rundu takmičenja.
Zverev će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Tomija Pola i Lučana Darderija.
Plasman u osminu finala izborio je i Kasper Rud, koji je savladao Jiržija Lehečku sa 6:3, 6:4.
Rud će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između Lorenca Muzetija i Fransiska Serundola.
Dino Prižmić je pobedio Iga Ambera rezultatom 6:1, 7:5 i tako prošao u osminu finala.
Hrvatski teniser će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Karena Hačanova i Botika van de Zandshulpa.
Masters u Rimu igra se za nagradni fond od 8.235.540 evra.
