Meč je trajao sat i 14 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Bloks 36. na ATP listi.
 
Nemački teniser je u prvom setu napravio dva brejka, dok je u drugom setu jednom oduzeo servis protivniku i tako prošao u narednu rundu takmičenja.
 
Zverev će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Tomija Pola i Lučana Darderija.
 
Plasman u osminu finala izborio je i Kasper Rud, koji je savladao Jiržija Lehečku sa 6:3, 6:4.
 
Dino Prižmić
 
Rud će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između Lorenca Muzetija i Fransiska Serundola.
 
Dino Prižmić je pobedio Iga Ambera rezultatom 6:1, 7:5 i tako prošao u osminu finala.
 
Hrvatski teniser će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Karena Hačanova i Botika van de Zandshulpa.
 
Masters u Rimu igra se za nagradni fond od 8.235.540 evra.