Meč je trajao sat i 14 minuta. Zverev je treći teniser sveta, dok je Bloks 36. na ATP listi.

Nemački teniser je u prvom setu napravio dva brejka, dok je u drugom setu jednom oduzeo servis protivniku i tako prošao u narednu rundu takmičenja.

Zverev će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Tomija Pola i Lučana Darderija.

Plasman u osminu finala izborio je i Kasper Rud, koji je savladao Jiržija Lehečku sa 6:3, 6:4.

Rud će u osmini finala igrati protiv pobednika duela između Lorenca Muzetija i Fransiska Serundola.

Dino Prižmić je pobedio Iga Ambera rezultatom 6:1, 7:5 i tako prošao u osminu finala.

Hrvatski teniser će u osmini finala igrati protiv pobednika meča između Karena Hačanova i Botika van de Zandshulpa.

Masters u Rimu igra se za nagradni fond od 8.235.540 evra.