Novaka je u drugom kolu pobedio Hrvat Dino Prižmić sa 2:1. Po setovima je bilo 2:6, 6:2, 6:4.

Bio je ovo prvi Đokovićev meč posle dva meseca i prvi na šljaci u ovoj sezoni.

Hrvat se tako revanširao Novaku za poraz u njihovom prvom međusobnom duelu, bilo je to na startu Australijan opena pre dve godine.

Gledali smo jako čudan okršaj. Odigrao je Srbin odlično u prvom setu, a onda je potpuno stao.

Gotovo sve mu je polazilo za rukom u prvom setu. Riternirao je perfektno, bio siguran na svoj servis i lako poveo sa 6:2. Međutim, u nastavku kolaps.

Videlo se da Novak ima određenih zdravstvenih problema, teško je disao, gotovo da se nije ni kretao, pa je praktično statirao u većem delu drugog seta.

Na početku odlučujućeg dela igre Đoković je izgledao nešto bolje i delovalo je da je prevazišao probleme, te da će uspeti da slomi otpor 79. tenisera sveta.

Ipak, prvi do brejka stigao je hrvatski teniser i to u petom gemu. Odigrao je Prižmić skoro savršen gem, ali mu je Novak olakšao posao, pošto je kod brejk lopte volej poslao u aut.

Do kraja seta nije viđena nijedna brejk lopta, pa je Novak prvi put u karijeri izgubio prvi meč na mastersu u Rimu.

Ostaje da se vidi da li će Đoković nastupiti na turniru u Ženevi, gde je prošle godine osvojio titulu kako bi odigrao još neki meč pred Rolan Garos na kom želi da pokaže najbolji tenis na šljaci.

ĐOKOVIĆ - PRIŽMIĆ 6:2, 2:6, 4:6

Treći set:

4:6 - Kraj! Đoković je eliminisan!

4:5 - Đoković je obavio lakši deo posla. Ali, sada će Prižmić servirati za pobedu.

3:5 - Novak niže greške, a Prižmić ne popušta. U narednom gemu Đoković servira za ostanak u meču.

3:4 - Prekida Novak seriju rivala i smanjuje na 3:4.

2:4 - Prižmić potvrđuje brejk. Novak pred eliminacijom.

2:3 - Brejk pravi Prižmić. Sve je Hrvatu polazilo za rukom u ovom gemu, a Novak je volej na brejk lopti poslao u aut. Đoković je u ogromnom problemu.

2:2 - Ne popušta Prižmić, još jedan gem bez izgubljenog poena za njega.

2:1 - Ubedljiv gem za Novaka, sluša ga servis na startu trećeg seta.

1:1 - Uzvraća Prižmić. I on lako dolazi do svog servis gema.

1:0 - Dobar gem je odigrao Novak, izgubio je samo jedan poen. Deluje da je makar malo uspeo da prevaziđe zdravstveni problem koji ga muči.

Drugi set:

2:6 - Dolazi Prižmić do drugog seta. Igraće se odlučujući set.

2:5 - Najbolji gem od početka drugog seta je odigrao Đoković.

1:5 - Imao je Novak brejk loptu, ali nije uspeo da je iskoristi. U narednom gemu će Đoković servirati za ostanak u setu.

1:4 - Uspeva nekako Đoković da se upiše na semafor u drugom setu. Ali deluje jako loše srpski teniser, potpuno bez energije, slabo se kreće, želi što pre da završi poene...

0:4 - Novi gem za Dina. Novaku će na sledećoj pauzi biti ukazana medicinska pomoć.

0:3 - Potpuno je stao Novak. Primetno je da ima neki zdravstveni problem, pretrpeo je još jedan brejk.

0:2 - Potvrđuje Prižmić brejk. Pun je samopouzdanja u ovim momentima.

0:1 - Najlošiji gem od početka meča je odigrao Novak. Pretrpeo je brejk i to tako što nije osvojio ni poen.

Prvi set:

6:2 - Dobija Novak prvi set! Ponovo je odlično riternirao, Hrvat bez rešenja!

5:2 - U velikom stilu Novak potvrđuje brejk. Dosta dobro deluje Đoković i krupnim koracima gazi ka prvom setu.

4:2 - Breeeeejk! Odličan gem za Đokovića, sjajno je riternirao, bio agresivan i to mu se isplatilo, iskoristio je brejk loptu i poveo sa 4:2!

3:2 - Novi miran gem za Novaka, izgubio je tek jedan poen.

2:2 - Daleko najkvalitetniji i najuzbudljiviji gem. Hrvat je odservirao duplu servis grešku, zatim smeč poslao u aut i poklonio praktično brejk loptu Đokoviću. Ipak, usledio je sjajan poen, Novak je odigrao drop šot, ali je Prižmićeva reakcija bila maestralna. Izvukao se Prižmić i izjednačio na 2:2.

2:1 - Perfektan servis gem za srpskog tenisera, dobio ga je bez izgubljenog poena.

1:1 - Uzvraća Hrvat, relativno miran gem.

1:0 - Dobija Novak uvodni servis gem. Izgubio je prvi poen posle greške iz bekhenda, ali je onda dobio četiri poena u nizu. Ubacio je samo jedan prvi servis.

17.46 - Teniseri su upravo izašli na teren.

17.31 - Zverev je upravo završio posao protiv Altmajera, što znači da će Novak i Dino uskoro na teren.

16.56 - Prižmić ima 20 godina i 79. je na ATP listi.

16.42 - Đoković i Dino će na teren po završetku meča Danijel Altmajer - Aleksander Zverev. Saša je upravo dobio prvi set sa 7:5...

16.06 - Ovo je drugi međusobni okršaj Đokovića i Prižmića. Prvi put su se sastali pre dve godine na startu Australijan opena kada je Srbin slavio sa 3:1.

16.05 - Novak je bio slobodan u prvom kolu, dok je Prižmić savladao Martona Fučoviča na startu turnira.

16.03 - Kiša je ovog petka napravila velike probleme organizatorima, pa tako i Đokovićev meč dobrano kasni. Prvobitno je planirano da počne oko 15 časova, ali je izvesno da neće krenuti pre 17 sati.

16.01 - Ovo je Novakov prvi meč posle dva meseca i poraza od Džeka Drejpera u četvrtfinalu Indijan Velsa.

16.00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču drugog kola mastersa u Rimu u kojem se sastaju Novak Đoković i Dino Prižmić.