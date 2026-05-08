Fudbaleri Vojvodine pobedili su Čukarički u Novom Sadu sa 1:0 u meču petog kola plej-ofa Superlige.

"Stara dama" tako se vratila na drugo mesto i pretekla Partizan, makar do sutra kada crno-beli igraju svoj meč protiv OFK Beograda.

Momenat odluke desio se u 27. minutu kada je Mihai Butean postavio konačan rezultat. Mogao je rezultat biti i ubedljiviji da je Njegoš Petrović u 82. bio precizan sa bele tačke, ali nije.

Vojvodinu do kraja šampionata očekuje gostovanje OFK Beogradu i duel sa Novim Pazarom na "Karađorđu". Kako bi na kraju završili na drugom mestu potrebno im je da pobede oba meča, ali i da Partizan kiksne.