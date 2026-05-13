Miodrag Grof Božović više nije trener Budućnosti, prenosi RTCG.

Iskusni stručnjak odlučio je da podnese ostavku nakon utakmice u Bijelom Polju, pa je na neslavan način završio epizodu na klupi podgoričkog kluba. Nekadašnji trener Crvene zvezde je vodio Budućnost na 14 utakmica i za to vreme ostvario učinak od pet pobeda, tri remija i čak šest poraza, uz negativnu gol-razliku 12:15.

Kada je Božović stigao, Budućnost se nalazila na šestoj poziciji na tabeli, sa 11 bodova zaostatka za liderom, ali i samo bodom manje od mesta koje vodi u kvalifikacije za Ligu konferencije. Međutim, nije se desio nikakav rezultatski pomak, pa će Podgoričani morati da traže novo rešenje.

Prema informacijama iz Crne Gore, među kandidatima za novog trenera pominju se imena dobro poznata klubu. Bez angažmana su trenutno Mirko Ćiro Raičević, Rade Petrović, Nedjeljko Vlahović, Marko Šćepanović, kao i bivši trener Sutjeske Nikšić Dejan Jelenić.