Dok su Dečić, Sutjeska, Mornar i Petrovac dobili zeleno svetlo Komisije za licenciranje FSCG, najtrofejniji crnogorski klub – Budućnost iz Podgorice, nije se našao na spisku ekipa koje su u prvom krugu ispunile sve kriterijume za nastup u UEFA takmičenjima.

Komisija je jednoglasno odlučila da licencu odmah izda četvorici prvoligaša, dok će klub koji sa klupe predvodi Miodrag Grof Božović morati da potraže rešenje kroz drugostepeni proces.

Iako Budućnost ima pravo žalbe i mogućnost da u naknadnom roku dostavi dokumentaciju koja nedostaje ili ispravi finansijske i administrativne nedostatke, činjenica da nisu prošli iz prvog pokušaja predstavlja ozbiljno upozorenje za klub takvog renomea. Sada je pred administracijom kluba trka s vremenom kako bi se ispunili strogi UEFA standardi.